Первый тренер Головина: Есть люди, которые радуются неудачам Саши. Они мне отвратительны

Футбол 23 января 2019 16:01 Источник: Чемпионат.com Автор: Сметанникова Дарья

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин в текущем сезоне провел 17 матчей, в которых сделал две результативные передачи.

Первый тренер футболиста Александр Плясунов прокомментировал выступление Головина в чемпионате Франции.

«Сейчас кто-то злорадствует по поводу неудач Головина в «Монако». Я иногда встречаю это и по телевизору, и в Интернете. К сожалению, у нас такие люди, свобода слова… Есть те, кто реально его поддерживает, переживает за Сашу всей душой, а бывает, что радуются неудачам и хлопают в ладоши. Таких людей я вообще не понимаю и не воспринимаю, они мне отвратительны. Их меньше, но почему-то они заметнее.

У Саши очень хорошие родители, они его постоянно поддерживают. К нему ведь приезжал Слуцкий, Черчесов, так что Головин не останется без поддержки. Все понимают, что ему это нужно. В «Монако» это тоже знают, я читал, что тренер о нем очень хорошо отзывался. В «Монако» на него рассчитывают. Если бы это было не так, то давно уже искали бы для него другие варианты», - приводит слова тренера «Чемпионат».

Головин во вторник вышел в стартовом составе «Монако» на матч Кубка Франции с «Метцем» (1:3), но во втором тайме покинул поле из-за повреждения. Позже стало известно, что 22-летний россиянин избежал серьезной травмы.