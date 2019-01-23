Александр Максименко: Особых эмоций после отраженного пенальти от Ионова не было - Советский спорт
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Футбол23 января 2019 16:04Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Сметанникова Дарья

Александр Максименко: Особых эмоций после отраженного пенальти от Ионова не было

«Спартак» на сборе провел товарищеский матч против «Ростова» (2:1).

Вратарь красно-белых Александр Максименко рассказал о подготовке команды, а также поделился эмоциями от победы над «Ростовом». Голкипер на последних минутах матча отразил пенальти от Алексея Ионова.

«В среду был насыщенный день. Прямо с утра мы начали заниматься сначала в зале, а потом была продолжительная тренировка на поле. Потом уже вратари вместе с основной командой провели двусторонку. Футбол был очень эмоциональный, хорошо, что мы выиграли.

Реброва не хватает, он старожил команды, основное ее звено в раздевалке. Желаю ему сил, поскорее выздороветь. Мы ждем его на поле.

Отраженный пенальти от Ионова? Особых эмоций не было. Отразил удар, увидел Ломовицкого, кинул ему мяч, а он начал голевую атаку», - цитирует Максименко «Матч ТВ».

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