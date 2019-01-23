Бекхэм стал владельцем 10% акций клуба пятого дивизиона Англии

Футбол 23 января 2019 16:18 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм приобрел 10% акций клуба «Солфорд», который выступает в пятом по силе дивизионе чемпионата Англии.

Владельцем 40% акций клуба является сингапурский бизнесмен Петер Лим. Ране по 10 процентов акций «Солфорда» приобрели бывшие одноклубники Бекхэма: братья Фил и Гари Невиллы, Ники Батт, Пол Скоулз и Райан Гиггз.

«Для меня это очень важный момент - присоединиться к Питеру Лиму и моим партнерам 1992 года в качестве владельца футбольного клуба «Солфорд Сити». Это действительно особенный клуб и особая группа людей. Мои первые годы прошли в Солфорде. Я вырос там во многих отношениях», - приводит слова Бекхэма пресс-служба клуба.