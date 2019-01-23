Маурицио Сарри: Опыт Игуаина подходит для игры в «Челси» - Советский спорт
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Футбол23 января 2019 16:29Источник: ФК «Челси»Автор: Сметанникова Дарья

Маурицио Сарри: Опыт Игуаина подходит для игры в «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился мнением насчет игры Гонсало Игуаина, который в ближайшее время должен стать игроком лондонской команды.

«Он очень хороший нападающий. Особенно он этом показал в мой первый сезон в «Наполи», очень хорошо играл. Безусловно, он один из лучших нападающих, с которым я работал в своей карьере. Его опыт подходит для игры здесь», - цитирует Сарри пресс-служба клуба.

Ранее стало известно, что аргентинский форвард сегодня, 23 января, прилетит в Лондон, чтобы завершить переход в стан «Челси».

На данный момент 31-летний Игуаин провел во всех турнирах 20 матчей, забил 8 голов и отдал 3 голевых паса.

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