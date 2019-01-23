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Футбол23 января 2019 16:39Источник: ПФК ЦСКААвтор: Спирин Дмитрий

Виктор Гончаренко: В какой-то момент ребята ужаснулись моим нагрузкам

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о своем стиле работы с командой.

- Мы как тренеры даем игрокам карты, а они должны разыгрывать их, принимать правильные решения. Стараемся улучшать стандартные положения, позиционные и быстрые атаки, уметь нестандартно сыграть перед штрафной соперника. Все это было и в сегодняшней игре, и во вчерашней.

Как и всегда мы проделали большой объем работы, для многих это стало неожиданностью — в какой-то момент ребята ужаснулись таким нагрузкам и не верили, что можно играть по 90 минут после десяти дней занятий в двухразовом режиме.Тем не менее сейчас они убедились в том, что это возможно, - цитирует Гончаренко официальный сайт ЦСКА.

ЦСКА занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ после 17 туров.

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