Адвокат: Кокорину и Мамаеву продлят срок содержания в СИЗО - Советский спорт
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Футбол23 января 2019 17:09Источник: Sport24.ruАвтор: Сметанникова Дарья

Адвокат: Кокорину и Мамаеву продлят срок содержания в СИЗО

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев находятся под стражей в СИЗО «Бутырка».

Адвокат Андрей Ромашов уверен, что футболистам продлят срок пребывания под стражей.

«Ознакомление стороны обвиняемых с делом еще не началось. Срок содержания под стражей по любому продлят. Для этого и происходит затягивание дела. Нормами права не предусмотрен срок содержания под стражей до того, как дело передано суд, но нужен запас не менее месяца перед направлением дела. Соответственно, даже если ознакомление с материалами произойдет до 8 февраля, Кокорину и Мамаеву все равно продлят срок содержания под стражей», - цитирует Ромашова Sport24.ru.

Напомним, Кокорин и Павел Мамаев, находящиеся в следственном изоляторе №2 «Бутырка», арестованы по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина. 5 декабря Мосгорсуд продлил их арест до 8 февраля 2019 года.

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