Луис Суарес: Любой игрок хотел бы поработать с Клоппом

Футбол 23 января 2019 18:28 Источник: 11 Freunde Автор: Спирин Дмитрий

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес отозвался о своем бывшем клубе – «Ливерпуле».

- Любой, кто хоть раз сыграл за «Ливерпуль», остается связан с клубом на всю жизнь.

Команда играет в потрясающий футбол. Мне очень интересно, чего они добьются в этом году. Хотел бы я поработать с Клоппом? Сейчас мы работаем в двух разных клубах, так что на данный момент этот вопрос не по адресу. Но я уверен, что любой игрок хотел бы поработать под руководством Юргена, - заявил Суарес.

Луис Суарес играл за "Ливерпуль" с 2011 по 2014 год.