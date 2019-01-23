Руслан Нигматуллин: «Локомотив» победил «Зенит» в отличном стиле

Футбол 23 января 2019 18:33 Источник: «Евро-футбол.ру»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился впечатлениями от матча между «Локомотивом» и «Зенитом» (3:1).

- Игра мне понравилась. «Локомотив» был достаточно интересен. Понятно, что надо делать скидку на товарищеский характер матча, особенно в исполнении «Зенита», но футболистам нравится побеждать в любых играх, а «железнодорожники» победили в отличном стиле.

- Не слишком ли крупным получился счет?

- Для товарищеского матча вполне нормальный. Он логичен. С первых минут «Локомотив» был активнее, острее. А что касается питерцев, ошибки случаются, тем более в товарищеских матчах. Возможно, Лунев не допустил бы такую оплошность, как в эпизоде с первым мячом, если бы матч был официальным. Было достаточно рискованно ловить этот мяч.

- В чем именно ошибся Лунев в этот моменте?

- Казалось бы, технически он правильно ловил мяч, но у него не до конца правильно сработали пальцы рук. Возможно, руки просто пробило. Он их не до конца закрепил. Обычно в матчах повышенной ответственности, вратари стараются так мяч не ловить. Они стремятся его погасить, а уже потом подобрать.

- Есть ли вина Лунева во втором пропущенном мяче, когда забивал Миранчук?

- В таких случаях говорят, что голкипер не выручил. Его вины точно нет, просто Миранчук все исполнил здорово. Этим моментом питерский вратарь мог сразу же отмазаться за первую ошибку, а получилось, что пропустили первый и сразу же залетел второй. На эмоциях, - цитирует Нигматуллина «Евро-Футбол.ру».

Добавим, что в следующем матче турнира «Локомотив» 25 января сыграет с «Ростовом», а «Зенит» в этот же день встретится со «Спартаком».