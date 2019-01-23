Райан Гиггз – о переходе Рэмзи в «Ювентус»: Для тренера сборной главное, чтобы ваши футболисты играли - Советский спорт
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Футбол23 января 2019 18:52Источник: Sky Sports

Райан Гиггз – о переходе Рэмзи в «Ювентус»: Для тренера сборной главное, чтобы ваши футболисты играли

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз прокомментировал переход полузащитника национальной команды Аарона Рэмзи из «Арсенала» в «Ювентус».

- Принесет ли пользу Рэмзи смена клуба? Надеюсь, что так и будет. Вы видели как это повлияло на Гарета Бэйла. Аарон же собирается перейти в один из лучших клубов мира.

Когда вы тренируете национальную сборную, все, что вы хотите, чтобы ваши футболисты играли, а Рэмзи будет выступать на самом высоком уровне, - приводит слова Гиггза Sky Sports.

Ранее сообщалось, что 27-летний валлиец успешно прошел медицинское обследование в одной из клиник Мадрида и подписал пятилетний контракт с «Ювентусом». Его зарплата составит 7,5 млн евро. Полузащитник переедет в Италию по окончании текущего сезона.

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