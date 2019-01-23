Марио Балотелли: Я знал, что рано или поздно буду играть за «Марсель»

Футбол 23 января 2019 19:49 Источник: Football Italia

Нападающий Марио Балотелли прокомментировал свой переход в «Марсель».

- Надеюсь, что смогу порадовать болельщиков. Здесь очень теплая фанатская база и отличный стадион. Я знал, что рано или поздно буду играть здесь. Это великая команда с богатой историей, известная во всем мире. Я уже знаю некоторых игроков «Марселя», таких как Адиль Рами.

Я здесь, чтобы приложить все усилия и помочь своим товарищам по команде. В первой части сезона мне не везло, но я хочу вернуть прежнюю результативность и надеюсь, что мы будем много забивать.

Вам необходимо играть 90 минут и тренироваться вместе с командой, чтобы быть в отличной форме. В последнее время я занимался самостоятельно, поэтому мне понадобится немного времени, чтобы обрести свою лучшую форму, - приводит слова Балотелли Football Italia.

Ранее «Марсель» объявил о подписание с Балотелли контракта до конца сезона-2018/19.

Напомним, что в текущем сезоне Балотелли отметился одной голевой передачей в десяти матчах за «Ниццу».