Маурицио Сарри: Азар - великий игрок, но на данный момент он не лидер

Футбол 23 января 2019 20:21 Источник: ФК «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился мнением о лидерских качествах бельгийского полузащитника команды Эдене Азаре.

- Я не знаю. На данный момент у него больше индивидуальных качеств, нежели лидерских. Конечно, он очень важен, поскольку это выдающийся игрок, и он всегда может выиграть матч за пару минут, иногда за одну минуту, но на данный момент он не лидер. Это великий игрок, один из лучших в мире.

Все знают, что на данный момент Эден является замечательным игроком, но это индивидуальный игрок, играющий очень инстинктивно. Ему сложно играть на какой-то конкретной позиции, ему очень нравится работать с мячом, он хочет держать мяч, так что, думаю, ему тяжело играть на позиции нападающего, а также на позиции вингера. Мы должны организовать 10 других игроков при работе в обороне, потому что ему нужно играть по всему полю, - приводит слова Сарри пресс-служба лондонской команды.

В нынешнем сезоне 28-летний Азар принял участие в 22 встречи в чемпионате Англии, записав на свой счет 10 голов и 10 результативных передач.