«Спартак»: Команда рассчитывает на Зе Луиша и Адриано

Футбол 23 января 2019 21:18 Источник: ФК «Спартак»

«Спартак» прокомментировал информацию о возможных трансферах нападающих команды Зе Луиша и Луиса Адриано.

«За последние дни в СМИ появилось несколько публикаций о возможной продаже Зе Луиша и Луиса Адриано в другие клубы.

Так вот просим болельщиков не переживать: на самом деле «Спартак» рассчитывает на этих нападающих, причем не только в нынешнем сезоне», - говорится в сообщении пресс-службы красно-белых в Twitter.

Раннее сообщалось, что в услугах Зе Луиша заинтересованы турецкий «Фенербахче» и английский «Лидс», а Адриано может пополнить состав турецкий «Галатасарая».