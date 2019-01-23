«Спартак»: Команда рассчитывает на Зе Луиша и Адриано

«Спартак» прокомментировал информацию о возможных трансферах нападающих команды Зе Луиша и Луиса Адриано.
«За последние дни в СМИ появилось несколько публикаций о возможной продаже Зе Луиша и Луиса Адриано в другие клубы.
Так вот просим болельщиков не переживать: на самом деле «Спартак» рассчитывает на этих нападающих, причем не только в нынешнем сезоне», - говорится в сообщении пресс-службы красно-белых в Twitter.
Раннее сообщалось, что в услугах Зе Луиша заинтересованы турецкий «Фенербахче» и английский «Лидс», а Адриано может пополнить состав турецкий «Галатасарая».
⚠️⚠️⚠️ За последние дни в СМИ появилось несколько публикаций о возможной продаже Зе Луиша и @LuizAdriano_9 в другие клубы.— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 23 января 2019 г.
Так вот просим болельщиков не переживать: на самом деле #Спартак рассчитывает на двух этих нападающих, причем не только в нынешнем сезоне. 😉 pic.twitter.com/gHk1rQWqvn