Эрик Штоффельсхаус: Понимал, что за трансфер Фарфана мне не будет стыдно

Футбол 23 января 2019 22:33 Источник: «Спорт день за днем»

Бывший спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус объяснил, почему шел на риск, приглашая форварда Джефферсона Фарфана.

– Да, это был риск, все отлично понимал. Но я не тот человек, который делает только простые шаги, чтобы избежать вопросов общественности. Очевидные решения и без тебя найдут. Обойти конкурентов можно только какими-то неожиданными ходами.

Что два года назад все думали о Фарфане? То, что вы сказали: он старый, уехал доигрывать на Восток, забудьте о нем. Максимум – кто-то мог посмотреть статистику, убедиться, что даже в Эмиратах у него нет забитых мячей, и окончательно вычеркнуть из списков. Это как раз идеальная ситуация – Фарфан видел такое отношение со стороны европейских клубов, у него не было серьезных альтернатив.

Надо было лишь задать себе вопрос: а это правда, что Джеффа можно забыть? Я это предполагаю или знаю точно? Нет, не точно. И начинаешь разматывать клубок. Это тем проще, что Фарфан долгое время был у меня перед глазами, я с ним познакомился больше десяти лет назад, отлично представляю его футбольные и человеческие качества.

Он никогда не сдается! Где Джефф, там титулы, он ведет свои команды к ним. В каждом клубе перуанец выигрывал или чемпионат, или Кубок страны. Сейчас у него восемь золотых медалей и четыре Кубка. Повод присмотреться повнимательнее? Я решил, что да. Свою аргументацию для Фарфана уже приводил выше.

В конце добавил: «Я иду на риск. Ты со своей стороны не подведешь?» «Даже не сомневайся, Эрик, я буду жать на газ», – ответил Фарфан. По его тону я понял, что риск с моей стороны минимальный, мне не будет стыдно за трансфер, - приводит слова Штоффельсхауса «Спорт День за Днем».

Фарфан является воспитанником «Альянсы Лимы». За «Локомотив» перуанский нападающий выступает с января 2017 года. За это время он провел 57 матчей за железнодорожников во всех турнирах и записал на свой счет 19 голов и 9 результативных передач. В текущем сезоне Фарфан забил четыре гола и сделал две голевые передачи в 17 матчах за «Локомотив». Действующий контракт Фарфана с «Локомотивом» рассчитан до июня 2020 года.