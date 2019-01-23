Олег Кононов: Добиваюсь здоровой конкуренции, чтобы игроки боролись за позицию

Футбол 23 января 2019 22:38 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился мнением о полузащитнике красно-белых Аязе Гулиеве.

— Я обратил внимание на Аяза Гулиева, когда он был в аренде «Анжи» и играл против «Краснодара» в кубковом матче. Мне понравились его действия в центре поля, его агрессии в отборе мяча и техника в атаке. С тех пор я стал следить за ним.

— Является ли он конкурентом Глушакова?

— Я бы сказал, что они партнеры, как и все игроки на этой позиции. Я добиваюсь здоровой конкуренции, чтобы игроки боролись за позицию. У Аяза хороший потенциал для игры атакующего полузащитника и на позиции чуть ниже. Для меня важно, чтобы игрок был голодным до трофеев и хотел прогрессировать.

— Вы согласны, что в «Спартаке» у вас больше возможностей построить свою команду, чем где бы то ни было ранее?

— Да, это так. В «Спартаке» собраны квалифицированные игроки и очень талантливая молодежь. Моя задача в том, чтобы те футболисты, которые есть в «Спартаке», были максимально заиграны, максимально приближены к той форме, которую мне бы хотелось видеть.

Зимой «Спартак» покинули шесть футболистов. У кого-то закончился контракт с нами, кто-то отдан в аренду. На сборе у нас сейчас 25 игроков, в числе которых есть молодые футболисты, которых мы пригласили для ознакомления. Они выполняют определенные задания и должны постараться проявить себя, - передает слова Кононова «Матч ТВ».

Напомним, в нынешнем сезоне Гулиев провел 15 матчей за «Ростов», в которых забил один гол и сделал четыре результативные передачи. В начале 2018 года полузащитник выступал за «Ростов» на правах аренды, после чего клуб из Ростова-на-Дону выкупил трансфер игрока. В начале января «Спартак» официально сообщил, что Гулиев продолжит карьеру в составе красно-белых.