Дмитрий Баранник: За титул весной будут бороться «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар»

Футбол 23 января 2019 22:46 Источник: «Спорт день за днем»

Чемпион СССР-1984 в составе «Зенита» Дмитрий Баранник рассказал, почему ЦСКА и «Спартак» не будут бороться весной за чемпионство.

– У кого больше шансов выиграть титул весной?

– «Зенит» – основной фаворит. Но у «Краснодара» сейчас, наверное, самый большой шанс побороться за первое место. Они его будут использовать. Такой возможности может не представиться в ближайшие годы. Особенно если другие клубы завершат перестройку и наберут мощь. У «Краснодара» стабильный состав, узнаваемая игра, перспективная молодежь, нет катаклизмов. Зная Юрия Семина, можно ожидать, что «Локо» прибавит во второй части сезона. Это главные конкуренты «Зенита».

– ЦСКА быстро набирал в первой части сезона.

– Армейцам может не хватить опыта, у них много молодых игроков.

– «Спартак»?

– «Спартаку» нужен минимум год, чтобы тренер поставил игру, все стабилизировалось. Не верю, что он может выиграть сейчас чемпионство. У них хороший подбор игроков, «Спартак» может обыграть кого угодно, но какое-то время команду будет «болтать». Им нужно обновить состав, влить новую кровь и закончить околофутбольные баталии, которые сопровождали жизнь клуба, - приводит слова Баранника «Спорт День за Днем».

Напомним, что после 17- туров чемпионата России «Зенит», набрав 34 очка, лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар», имея в активе 33 балла, занимает вторую строчку. ЦСКА с 30 очками расположился на третьем месте. «Спартак» и «Локомотив», набрав по 28 баллов, занимают четвертую и пятую позицию соответственно.