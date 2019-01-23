Далер Кузяев: На матч с «Локомотивом» надо было выходить с другим настроем - Советский спорт
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Футбол23 января 2019 23:15Источник: ФК «Зенит»

Далер Кузяев: На матч с «Локомотивом» надо было выходить с другим настроем

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев прокомментировал результат товарищеского матча с «Локомотивом» (1:3) и поделился ожиданиями от предстоящей контрольной встрече со «Спартаком».

— Что пошло не так в игре с «Локомотивом»?
— Многое. С другим настроем надо было выходить на игру. Проиграли в самоотдаче, других компонентах.

— Как вы добились своей цели?
— Как многие: тренировался, работал, отдавал всего себя футболу. Старался по-максимуму выкладываться на тренировках.

— Обыграем ли «Спартак» в пятницу?
— Надеюсь, да. Постараемся исправиться, прибавить во многих компонентах.

— Кто главный соперник в чемпионате?
— Судя по таблице, «Краснодар», но также и «Локомотив», «Спартак», ЦСКА. «Ростов»? Не назвал бы их главным претендентом на чемпионство.

Добавим, что встреча между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 25 января на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе (Катар) и начнется в 18:30 по московскому времени.

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