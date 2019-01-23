Далер Кузяев: На матч с «Локомотивом» надо было выходить с другим настроем

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев прокомментировал результат товарищеского матча с «Локомотивом» (1:3) и поделился ожиданиями от предстоящей контрольной встрече со «Спартаком».
— Что пошло не так в игре с «Локомотивом»?
— Многое. С другим настроем надо было выходить на игру. Проиграли в самоотдаче, других компонентах.
— Как вы добились своей цели?
— Как многие: тренировался, работал, отдавал всего себя футболу. Старался по-максимуму выкладываться на тренировках.
— Обыграем ли «Спартак» в пятницу?
— Надеюсь, да. Постараемся исправиться, прибавить во многих компонентах.
— Кто главный соперник в чемпионате?
— Судя по таблице, «Краснодар», но также и «Локомотив», «Спартак», ЦСКА. «Ростов»? Не назвал бы их главным претендентом на чемпионство.
Добавим, что встреча между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 25 января на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе (Катар) и начнется в 18:30 по московскому времени.