Далер Кузяев: На матч с «Локомотивом» надо было выходить с другим настроем

Футбол 23 января 2019 23:15 Источник: ФК «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев прокомментировал результат товарищеского матча с «Локомотивом» (1:3) и поделился ожиданиями от предстоящей контрольной встрече со «Спартаком».

— Что пошло не так в игре с «Локомотивом»?

— Многое. С другим настроем надо было выходить на игру. Проиграли в самоотдаче, других компонентах.



— Как вы добились своей цели?

— Как многие: тренировался, работал, отдавал всего себя футболу. Старался по-максимуму выкладываться на тренировках.



— Обыграем ли «Спартак» в пятницу?

— Надеюсь, да. Постараемся исправиться, прибавить во многих компонентах.

— Кто главный соперник в чемпионате?

— Судя по таблице, «Краснодар», но также и «Локомотив», «Спартак», ЦСКА. «Ростов»? Не назвал бы их главным претендентом на чемпионство.

Добавим, что встреча между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 25 января на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе (Катар) и начнется в 18:30 по московскому времени.