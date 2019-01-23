«Спартак»: Зобнин провел тренировку в общей группе - Советский спорт
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Футбол23 января 2019 23:23Источник: ФК «Спартак»

«Спартак»: Зобнин провел тренировку в общей группе

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин провел тренировку в общей группе.

«Роман Зобнин сегодня утром полноценно тренировался на поле, а вечером занимался в бассейне с физиотерапевтом. Зе Луиш, наоборот, провел первое занятие, работая по индивидуальной программе, зато спустя несколько часов трудился в общей группе и принял участие в двусторонней игре.

А вот Луис Адриано пропустил обе тренировки на поле. Бразильский форвард почувствовал дискомфорт в области ахиллова сухожилия, и его решили поберечь», - сообщает пресс-служба красно-белых.

Напомним, что Зобнин получил травму 25 ноября 2018 года во время домашнего матча 15-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (3:1).

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