«Спартак»: Зобнин провел тренировку в общей группе

Футбол 23 января 2019 23:23 Источник: ФК «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин провел тренировку в общей группе.

«Роман Зобнин сегодня утром полноценно тренировался на поле, а вечером занимался в бассейне с физиотерапевтом. Зе Луиш, наоборот, провел первое занятие, работая по индивидуальной программе, зато спустя несколько часов трудился в общей группе и принял участие в двусторонней игре.

А вот Луис Адриано пропустил обе тренировки на поле. Бразильский форвард почувствовал дискомфорт в области ахиллова сухожилия, и его решили поберечь», - сообщает пресс-служба красно-белых.

Напомним, что Зобнин получил травму 25 ноября 2018 года во время домашнего матча 15-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (3:1).