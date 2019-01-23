«ПСЖ» ради трансфера Паредеса отказался от покупки Аллана

Футбол 23 января 2019 23:38 Источник: Football Italia

«Пари Сен-Жермен» отказался от покупки полузащитника «Наполи» Маркеса Аллана.

По информации Football Italia, вместо бразильского хавбека французский клуб намерен подписать полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса.

Как отмечает издание, Паредес уже покинул гостиницу, в которой располагается «Зенит» во время учебно-тренировочного сбора в Дохе (Катар), и направился в аэропорт.

Ранее сообщалось, что парижский клуб сделал новое предложение «Зениту», увеличив сумму трансфера за трансфер Паредеса до 45 миллионов евро.

Паредес выступает за «Зенит» с июля 2017 года. В 61 встрече за команду из Санкт-петербурга он забил десять голов и сделал 15 голевых передач.

Напомним, что «ПСЖ» сделал предложение в размере 100 миллионов евро за Аллана, однако президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис отказался продавать полузащитника менее чем за 120 миллионов евро.