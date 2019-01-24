Гонсало Игуаин: Постараюсь на поле оправдать доверие «Челси» - Советский спорт
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Футбол24 января 2019 00:04Источник: ФК «Челси»

Гонсало Игуаин: Постараюсь на поле оправдать доверие «Челси»

Нападающий Гонсало Игуаин прокомментировал свой переход в «Челси».

- Когда у меня появилась возможность присоединиться к «Челси», я решил ей воспользоваться. Это команда, которая мне всегда нравилась, с большой историей и прекрасным стадионом. К тому же «Челси» выступает в премьер-лиге, в которой я всегда хотел играть.

Теперь я постараюсь оправдать доверие «Челси» на поле. Не могу дождаться, чтобы начать. Надеюсь, что смогу как можно быстрее адаптироваться здесь, - приводит слова Игуаина пресс-служба «Челси».

Ранее «Челси» официально объявил о подписании контракта с нападающим «Ювентуса» Гонсало Игуаином. 31-летний форвард будет выступать в составе лондонского клуба на правах аренды до конца сезона-2018/19.

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