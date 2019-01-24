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Футбол24 января 2019 00:36Источник: ФК «Ювентус»

«Челси» сможет выкупить Игуаина за 36 миллионов евро

«Ювентус» досрочно расторг арендное соглашение с «Миланом» по Гонсало Игуаину и достиг соглашения с «Челси» по аренде игрока до конца текущего сезона.

Как сообщает пресс-служба «Ювентуса», контракт между итальянским и английским клубами предусматривает возможность для «Челси» продлить срок аренды до 30 июня 2020 года заплатив 18 миллионов евро. Также у лондонской команды остается право окончательного выкупа нападающего за рассмотрение 36 миллионов евро.

Добавим, что в текущем сезоне нападающий сыграл в 22 матчах за «Милан» во всех турнирах, записав на свой счет 8 забитых мячей и 3 результативные передачи.

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