Юрий Жирков: Года два назад мог вообще с футболом закончить

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков признался, что мог закончить карьеру.
— Знаете, года два назад мог вообще с футболом закончить. Станислав Черчесов наверняка помнит и то, как я еще в «Динамо» собирался вешать бутсы на гвоздь.
Но когда игрок надолго оказывается выбитым из колеи, у него заново появляется очень большое желание играть в футбол. Пусть даже для этого надо еще больше тренироваться.
— Тяжело делать это в 35 лет?
— За эти полгода многое пересмотрел. Если раньше мог себе позволить где-то чуть-чуть схалтурить, то теперь — нет. Это точно в голове поменялось.
— Контракт с «Зенитом» рассчитан до лета. Что дальше, уже задумывались?
— Сначала надо полноценно вернуться на поле в матчах. Потом думать, что дальше. Тут многое от здоровья зависеть будет и физического состояния.
— Сейчас на сборе в Катаре работаете в общей группе?
— Вернулся в нее еще до отпуска. Но с ограничениями — всего еще не делал. Только в разминке участвовал со всеми и в определенных упражнениях. Сейчас работаю наравне со всей командой, - передает слова Жиркова «Матч ТВ».
Добавим, что ближайший контрольный матч «Зенит» проведет 25 января против «Спартака».