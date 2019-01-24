Юрий Жирков: Года два назад мог вообще с футболом закончить

Футбол 24 января 2019 01:08 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков признался, что мог закончить карьеру.

— Знаете, года два назад мог вообще с футболом закончить. Станислав Черчесов наверняка помнит и то, как я еще в «Динамо» собирался вешать бутсы на гвоздь.

Но когда игрок надолго оказывается выбитым из колеи, у него заново появляется очень большое желание играть в футбол. Пусть даже для этого надо еще больше тренироваться.

— Тяжело делать это в 35 лет?

— За эти полгода многое пересмотрел. Если раньше мог себе позволить где-то чуть-чуть схалтурить, то теперь — нет. Это точно в голове поменялось.

— Контракт с «Зенитом» рассчитан до лета. Что дальше, уже задумывались?

— Сначала надо полноценно вернуться на поле в матчах. Потом думать, что дальше. Тут многое от здоровья зависеть будет и физического состояния.

— Сейчас на сборе в Катаре работаете в общей группе?

— Вернулся в нее еще до отпуска. Но с ограничениями — всего еще не делал. Только в разминке участвовал со всеми и в определенных упражнениях. Сейчас работаю наравне со всей командой, - передает слова Жиркова «Матч ТВ».

Добавим, что ближайший контрольный матч «Зенит» проведет 25 января против «Спартака».