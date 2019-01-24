Жардим в течение 48 часов может сменить Анри у руля «Монако» - Советский спорт
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Футбол24 января 2019 07:04Источник: The MirrorАвтор: Гичунцев Артур

Жардим в течение 48 часов может сменить Анри у руля «Монако»

На данный момент команда занимает предпоследнее, 19-е место в таблице чемпионата Франции.

Португальский специалист Леонарду Жардим может вернуться в "Монако", сообщает Mirror.

Согласно источнику, руководство клуба рассматривает вариант с увольнением Тьерри Анри, который пришел в команду 13 октября 2018 года.

Отмечается, что в течение 48 часов клуб может объявить о возвращении Жардима, который выводил "Монако" в полуфинал Лиги чемпионов, а также выигрывал с командой чемпионат Франции.

Добавим, что португалец был уволен в октябре прошлого года из-за неудовлетворительных результатов.

#лига 1#фк монако#жардим леонарду
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