Жардим в течение 48 часов может сменить Анри у руля «Монако»

Футбол 24 января 2019 07:04 Источник: The Mirror Автор: Гичунцев Артур

На данный момент команда занимает предпоследнее, 19-е место в таблице чемпионата Франции.

Португальский специалист Леонарду Жардим может вернуться в "Монако", сообщает Mirror.

Согласно источнику, руководство клуба рассматривает вариант с увольнением Тьерри Анри, который пришел в команду 13 октября 2018 года.

Отмечается, что в течение 48 часов клуб может объявить о возвращении Жардима, который выводил "Монако" в полуфинал Лиги чемпионов, а также выигрывал с командой чемпионат Франции.

Добавим, что португалец был уволен в октябре прошлого года из-за неудовлетворительных результатов.