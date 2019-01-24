Новичок «Барселоны» заявил, что отказался от перехода в «ПСЖ» и «Манчестер Сити»

Футбол 24 января 2019 09:26 Источник: «Газета.Ru» Автор: Гичунцев Артур

О переходе игрока стало известно накануне.

Голландский хавбек Френки Де Йонг дал комментарий после перехода в "Барселону".

Напомним, трансфер полузащитника "Аякса" обошелся каталонскому клубу в 75 млн евро. Он пополнит ряды новой команды 1 июля 2019 года.

«Я счастлив и горд, в какой-то степени испытываю облегчение от того, что все позади. Общался с представителями «ПСЖ», и мой агент сказал им, что я к ним не перейду. Также я разговаривал с Гвардиолой. Чрезвычайно рад и горжусь тем, что эти два клуба, а также другие тоже хотели подписать контракт со мной. Но «Барселона» уже давно планировала меня подписать, и я знаю, что в связи с финансовой ситуацией клуб не может тратить много денег.

«Барселона» всегда была моей мечтой. В детстве я смотрел ее матчи и впоследствии стал болельщиком этого клуба.

Не собираюсь быть в «Барселоне» пассажиром, равно как не буду говорить, что посажу ее звезд на лавку. Но у меня есть шанс играть в подходящем мне стиле. Сумма трансфера не будет на меня влиять – просто буду заниматься своим делом», – цитирует Де Йонга "ГазетаRu" со ссылкой на Sport.es.