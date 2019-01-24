Далер Кузяев: Аршавин – лучший российский футболист XXI века, Заболотный – гений

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев ответил на вопросы болельщиков на официальном сайте петербургского клуба.
— Кто ваш лучший друг в команде?
— Сложный вопрос. Денис Терентьев, Антон Заболотный, Андрей Лунев, Александр Анюков, да со всеми, в принципе, общаюсь.
— Как называют в шутку партнеры по команде?
— По-разному. Саша Анюков начал называть «Валерчик», так и пошло.
— Каким футболистом восхищались в детстве?
— Не было такого, чтобы восхищался. Нравились Бергкамп, Анри (я поклонник «Арсенала» просто), Зидан, Роналдиньо.
— Нравилась ли вам игра Аршавина?
— Да, конечно, я считаю, что Андрей — лучший российский футболист XXI века.
— Заболотный — гений?
— Конечно!
— Какой вид спорта, если не футбол?
— Теннис. Сам не играю, но мне нравится смотреть. Как раз сейчас идет Australian Open.