Далер Кузяев: Аршавин – лучший российский футболист XXI века, Заболотный – гений - Советский спорт
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Футбол24 января 2019 10:07Источник: ФК «Зенит»Автор: Сметанникова Дарья

Далер Кузяев: Аршавин – лучший российский футболист XXI века, Заболотный – гений

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев ответил на вопросы болельщиков на официальном сайте петербургского клуба.

— Кто ваш лучший друг в команде?
— Сложный вопрос. Денис Терентьев, Антон Заболотный, Андрей Лунев, Александр Анюков, да со всеми, в принципе, общаюсь.

— Как называют в шутку партнеры по команде?
— По-разному. Саша Анюков начал называть «Валерчик», так и пошло.

— Каким футболистом восхищались в детстве?
— Не было такого, чтобы восхищался. Нравились Бергкамп, Анри (я поклонник «Арсенала» просто), Зидан, Роналдиньо.

— Нравилась ли вам игра Аршавина?
— Да, конечно, я считаю, что Андрей — лучший российский футболист XXI века.

— Заболотный — гений?
— Конечно!

— Какой вид спорта, если не футбол?
— Теннис. Сам не играю, но мне нравится смотреть. Как раз сейчас идет Australian Open.

#кузяев далер#заболотный антон#аршавин андрей#фк зенит#рпл#Футбол-Россия
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