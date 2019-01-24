Далер Кузяев: Аршавин – лучший российский футболист XXI века, Заболотный – гений

Футбол 24 января 2019 10:07 Источник: ФК «Зенит» Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев ответил на вопросы болельщиков на официальном сайте петербургского клуба.

— Кто ваш лучший друг в команде?

— Сложный вопрос. Денис Терентьев, Антон Заболотный, Андрей Лунев, Александр Анюков, да со всеми, в принципе, общаюсь.

— Как называют в шутку партнеры по команде?

— По-разному. Саша Анюков начал называть «Валерчик», так и пошло.

— Каким футболистом восхищались в детстве?

— Не было такого, чтобы восхищался. Нравились Бергкамп, Анри (я поклонник «Арсенала» просто), Зидан, Роналдиньо.

— Нравилась ли вам игра Аршавина?

— Да, конечно, я считаю, что Андрей — лучший российский футболист XXI века.

— Заболотный — гений?

— Конечно!

— Какой вид спорта, если не футбол?

— Теннис. Сам не играю, но мне нравится смотреть. Как раз сейчас идет Australian Open.