Педро Роша: Надеюсь, с новым тренером моя ситуация в «Спартаке» изменится - Советский спорт
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Футбол24 января 2019 10:29Источник: Чемпионат.comАвтор: Гичунцев Артур

Педро Роша: Надеюсь, с новым тренером моя ситуация в «Спартаке» изменится

В текущем сезоне бразилец провел 4 матча и не отметился голевыми действиями на поле.

Форвард московского "Спартака" Педро Роша высказался о своем положении в российском клубе.

"Жду весеннюю часть сезона с надеждой на хорошие результаты. Хочется верить, что вторая часть чемпионата будет отличаться от стартовой и мы будем побеждать. Что касается задач перед собой, то хочу чаще играть. Я уже полтора года в России. К жизни в стране, её культуре, быту полностью адаптировался. Но про футбол этого сказать, к сожалению, не могу. В прошлом сезоне почти не получал времени. Надеюсь, с новым тренером ситуация изменится.

Не думал ли об уходе в аренду за игровой практикой? Скажу честно: в определённый момент подобные мысли появлялись. Хотел попросить о возможности уйти. Но затем остыл, успокоился, подумал. И решил: никуда сейчас не нужно рваться. Просто надо переждать этот период. Поначалу всем ведь непросто в новых командах. Мне выпал потрясающий шанс стать футболистом такого великого клуба, как «Спартак». И я верю, что со временем стану играть и приносить пользу", – приводит слова бразильца "Чемпионат".

Напомним, Роша перебрался в "Спартак" летом 2017 года.

#Футбол-Россия#рпл#фк спартак#роша педро
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