Адриано отсутствует на тренировке «Спартака», Зобнин и Миронов – в общей группе

«Спартак» проводит тренировку на сборе в Катаре.
Пресс-служба красно-белых сообщила о состоянии футболистов на тренировке.
Роман Зобнин и Леонид Миронов занимаются в общей группе «Спартака». Луис Адриано работает в зале. Сообщается, что у полузащитника Фернандо – значительный прогресс. Бразилец выполняет некоторые упражнения в группе. У защитника Сальваторе Боккетти есть улучшения.
25 января красно-белые сыграют против «Зенита» в товарищеском турнире.
📰 Информация по игрокам #Спартак’а— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 24 января 2019 г.
✅ Роман Зобнин и Леонид Миронов в общей группе.
📍@LuizAdriano_9 работает в зале.
📍 Значитительный прогресс у Фернандо, выполняет некоторые упражнения в группе.
📍 Улучшения у @salvatorebocch.#КрасноБелыеСборы🇶🇦 #Spartak pic.twitter.com/h1e7ESUUYG