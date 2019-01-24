Адриано отсутствует на тренировке «Спартака», Зобнин и Миронов – в общей группе

Футбол 24 января 2019 10:48 Источник: ФК «Спартак» Автор: Сметанникова Дарья

«Спартак» проводит тренировку на сборе в Катаре.

Пресс-служба красно-белых сообщила о состоянии футболистов на тренировке.

Роман Зобнин и Леонид Миронов занимаются в общей группе «Спартака». Луис Адриано работает в зале. Сообщается, что у полузащитника Фернандо – значительный прогресс. Бразилец выполняет некоторые упражнения в группе. У защитника Сальваторе Боккетти есть улучшения.

25 января красно-белые сыграют против «Зенита» в товарищеском турнире.