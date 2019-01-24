Адриано отсутствует на тренировке «Спартака», Зобнин и Миронов – в общей группе - Советский спорт
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Футбол24 января 2019 10:48Источник: ФК «Спартак»Автор: Сметанникова Дарья

Адриано отсутствует на тренировке «Спартака», Зобнин и Миронов – в общей группе

«Спартак» проводит тренировку на сборе в Катаре.

Пресс-служба красно-белых сообщила о состоянии футболистов на тренировке.

Роман Зобнин и Леонид Миронов занимаются в общей группе «Спартака». Луис Адриано работает в зале. Сообщается, что у полузащитника Фернандо – значительный прогресс. Бразилец выполняет некоторые упражнения в группе. У защитника Сальваторе Боккетти есть улучшения.

25 января красно-белые сыграют против «Зенита» в товарищеском турнире.

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