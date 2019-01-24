Бывший спортивный директор «Локомотива»: Хеведес стал жертвой своей уникальности

Футбол 24 января 2019 11:13 Источник: «Спорт день за днем» Автор: Сметанникова Дарья

Бывший спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус прокомментировал трансферы Бенедикта Хеведеса и Гжегожа Крыховяка в московский клуб.

«Мое мнение — это очень-очень хороший трансфер. Получить за 4 миллиона такого центрального защитника — серьезное достижение. Тот же «Шальке», откуда Налдо ушел в «Монако», сейчас находится в поиске. И им не так-то просто: европейский рынок не перенасыщен. У футболиста должна быть серьезная репутация. Оцените еще раз Хеведеса: чемпион мира, полностью провел все матчи в Бразилии-2014. В 22 года стал капитаном «Шальке», был им семь лет. Это говорит о его футбольных и человеческих качествах. Бенедикт — звезда мирового класса, и он способен играть на уровне, который демонстрировал в лучшие годы. Никаких сомнений. Или Крыховяк. Невероятный футболист, «ПСЖ» его брал за 32 миллиона, «Локомотиву» в итоге обойдется меньше, чем в третью часть от этой суммы. Плохо сработано? И как мне выделить одно какое-то приобретение? Они все для меня очень важны.

Отчасти он стал жертвой своей универсальности. Это, казалось бы, преимущество, но оно обернулось для Хеведеса тем, что Бене играл на всех пяти позициях в обороне — справа, слева, в центре, правым центральным, левым центральным. Приходилось постоянно перестраиваться. Кроме того, на мой взгляд, заслуживал больше игрового времени. Уверен, что выходи он постоянно в центре обороны, был бы одним из лучших на своей позиции в лиге. Почему порой оставался на скамейке — вопрос к тренеру. Разучиться играть точно не мог. Весной он выходил в стартовом составе «Ювентуса», два года назад провел все матчи в составе сборной Германии на чемпионате Европы, у него потрясающий менталитет, это игрок-лидер по своему характеру. Считаю, что по поводу этого приобретения даже дискуссий никаких быть не может», - приводит слова Штоффельсхауса «Спорт день за днем».