Кевин-Принс Боатенг: Доволен дебютом за «Барселону», но не доволен результатом - Советский спорт
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Футбол24 января 2019 11:55Источник: Sport.esАвтор: Гичунцев Артур

Кевин-Принс Боатенг: Доволен дебютом за «Барселону», но не доволен результатом

Немецкий футболист вернулся в Испанию этой зимой из "Сассуоло".

Новичок "Барселоны" Кевин-Принс Боатенг поделился эмоциями от дебюта за новую команду.

Накануне каталонский клуб проиграл "Севилье" в первом матче 1/4 финала Кубка Испании (2:0).

"Я доволен дебютом, но не доволен результатом. Тяжело показать свой уровень после одной тренировки, но я чувствую себя отлично и готов помочь.

Думаю, нам не хватило последнего паса, но впереди целая неделя, чтобы исправить ситуацию и постараться изменить результат", – сказал Боатенг, чьи слова приводит Sport.es.

Ответная игра команд состоится 30 января на домашней арене "Барселоны".

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