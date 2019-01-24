Кевин-Принс Боатенг: Доволен дебютом за «Барселону», но не доволен результатом

Немецкий футболист вернулся в Испанию этой зимой из "Сассуоло".
Новичок "Барселоны" Кевин-Принс Боатенг поделился эмоциями от дебюта за новую команду.
Накануне каталонский клуб проиграл "Севилье" в первом матче 1/4 финала Кубка Испании (2:0).
"Я доволен дебютом, но не доволен результатом. Тяжело показать свой уровень после одной тренировки, но я чувствую себя отлично и готов помочь.
Думаю, нам не хватило последнего паса, но впереди целая неделя, чтобы исправить ситуацию и постараться изменить результат", – сказал Боатенг, чьи слова приводит Sport.es.
Ответная игра команд состоится 30 января на домашней арене "Барселоны".