Директор «Рустави»: Соглашений с «Локомотивом» насчет трансфера Кварацхелии нет - Советский спорт
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Футбол24 января 2019 12:13Источник: Информационное Агентство России ТАССАвтор: Сметанникова Дарья

Директор «Рустави»: Соглашений с «Локомотивом» насчет трансфера Кварацхелии нет

Полузащитник Хвичи Кварацхелия – воспитанник академии тбилисского «Динамо».

Директор «Рустави» Бадри Начавариани опроверг информацию о трансфере Кварацхелии в московской «Локомотив».

«На сегодняшний день между «Рустави» и «Локомотивом» никаких соглашений насчет трансфера Хвичи Кварацхелии нет. Да, были заинтересованные лица из московского клуба, которые приезжали и смотрели на его игру, но, повторюсь, юридически никаких соглашений на этот счет нет. В данный момент игрок трансферу не подлежит», - цитирует Начавариани ТАСС.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» и «Рустави» договорились о трансфере 17-летнего грузина. Его переход должен был состояться 12 февраля, когда футболисту исполнится 18 лет.

За «Рустави», в который Кварацхелия перешел в марте 2018 года, полузащитник провел девять матчей, забив два мяча и сделав одну голевую передачу.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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