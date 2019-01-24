«Реал» обошел «Барселону» в рейтинге финансово успешных клубов Европы, «Зенит» – 25-й

Футбол 24 января 2019 12:47 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

В минувшем сезоне "сливочные" выиграли Лигу чемпионов.

Аналитическая компания Deloitte опубликовала отчет о доходах европейских клубов по итогам сезона-2017/18.

Мадридский "Реал" заработал рекордные 750,9 млн евро и вернулся на первое место по этому показателю.

Отмечается, что второе место заняла "Барселона", чей доход составил 690,4 млн евро. Замкнул тройку лучших "Манчестер Юнайтед" (666 млн евро).

Далее в списке идут "Бавария" (629,2 млн), "Манчестер Сити" ( 568,4 млн), "ПСЖ" (541,7 млн), "Ливерпуль" (513,7 млн), "Челси" (505,7 млн), "Арсенал" (439,2 млн), "Тоттенхэм" (428,3 млн), "Ювентус" ( 394,9 млн) и дортмундская "Боруссия" (317,2 млн).

Добавим, что среди российских клубов в топ-30 рейтинга попал "Зенит", который оказался на 25-м месте. Его доход составил 167,8 млн евро.