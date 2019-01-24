Маурисио: Моей мечтой было остаться в «Спартаке», но Каррера меня обманул

Футбол 24 января 2019 14:56 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Бывший защитник «Спартака» Маурисио заявил, что экс-наставник красно-белых Массимо Каррера убрал его из команды без объяснения причин.

«Моей мечтой было остаться в «Спартаке». К сожалению, Каррера убрал меня из команды без объяснения причин. В следующем году я все понял. Он привел игрока через своего агента. В футболе происходит много того, чего не понимают фанаты. Но меня обманул Каррера», - написал Маурисио в своем инстаграме.

30-летний бразилец в составе «Спартака» стал чемпионом России в сезоне-2016/2017. В чемпионском сезоне Маурисио провел 10 матчей в российской премьер-лиге и стал автором одного мяча.