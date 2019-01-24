«Кардиффу» не предоставят дополнительное время на трансферы, несмотря на пропажу Салы

Футбол 24 января 2019 15:14 Источник: talkSPORT Автор: Сметанникова Дарья

В выходные «Кардифф Сити» подписал контракт до лета 2022 года с нападающим Эмилиано Салой, заплатив «Нанту» рекордные 20,5 млн евро.

В понедельник вечером Сала на частном самолете отправился из Нанта в Кардифф. Его самолет пропал с радаров над Нормандскими островами. До сих пор проходят поиски пропавшего самолета.

Генеральный директор «Кардиффа» Кен Чу сообщил, что клубу не будет предоставлено специальное разрешение премьер-лиги на дополнительное время для подписания контрактов с новыми футболистами.

«С точки зрения клуба, мы сейчас справляемся с этой ситуацией, но у нас есть другой отдел, который должен продолжать следить за трансферным рынком. Очень трудно физически и эмоционально попытаться справиться в такой ситуации. До закрытия окна осталось восемь дней, и мы не знаем, как справиться с этим сценарием. Но мы должны уложиться в срок. Мы должны уложиться в сроки, как и все остальные клубы», - приводит слова Кен Чу talkSPORT.

После 23 туров АПЛ «Кардифф» занимает 18-е место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков.