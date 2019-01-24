В пятницу Жамалетдинов пройдет медобследование в «Лехе»

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов прилетел в Польшу для переговоров с «Лехом».
Уже завтра, 25 января, 21-летний футболист может подписать контракт с «Лехом». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«Футболист уже в Польше, предстоят переговоры с «Лехом». В случае если все пройдет успешно, завтра Жамалетдинов пройдет медицинское обследование», - сказал источник.
«Лех» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Польши, набрав 33 очка.
В нынешнем сезоне Жамалетдинов провел 16 матчей за ЦСКА, в которых забил три мяча и сделал две голевые передачи.