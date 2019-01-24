«ПСЖ» заплатит за хавбека «Наполи» Аллана более 100 млн евро

Футбол 24 января 2019 15:52 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник «Наполи» Аллан в ближайшее время станет игроком «ПСЖ». Об этом в своем твиттере сообщил итальянский журналист Карло Альвино.

Переход бразильца в парижский клуб состоится в ближайшее время. «ПСЖ» заплатит за Аллана более 100 млн евро.

Ранее сообщалось, что французский клуб согласовал с хавбеком условия четырехлетнего контракта на общую сумму 32 млн евро. «ПСЖ» сделал предложение в размере 100 миллионов евро за Аллана, однако президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис отказался продавать полузащитника менее чем за 120 миллионов евро.

Кроме того, сообщалось, что «ПСЖ» ради трансфера полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса отказался от покупки Аллана.

28-летний бразилец в нынешнем сезоне провел за «Наполи» 18 матчей, в которых сделал две результативные передачи. За национальную сборную футболист сыграл два матча.