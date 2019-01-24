Министр спорта Красноярского края: Перед «Енисеем» стоит задача остаться в премьер-лиге - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол24 января 2019 16:16Источник: Информационное Агентство России ТАССАвтор: Сметанникова Дарья

Министр спорта Красноярского края: Перед «Енисеем» стоит задача остаться в премьер-лиге

После 17 туров российской премьер-лиги «Енисей» занимает последнее место, одержав всего две победы.

Министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев поставил задачу перед «Енисеем», который в первые в истории выступает в РПЛ.

«Задача, которая ставилась на сезон, - остаться в премьер-лиге, ее никто не отменял», - цитирует Алексеева ТАСС.

Отвечая на вопрос о доверии к главному тренеру клуба Дмитрию Аленичеву, министр спорта региона ответил, «что есть определенное количество игр, где нужно работать на стопроцентный результат».

#фк енисей#алексеев сергей#рпл#Футбол-Россия
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта