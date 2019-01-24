Министр спорта Красноярского края: Перед «Енисеем» стоит задача остаться в премьер-лиге

После 17 туров российской премьер-лиги «Енисей» занимает последнее место, одержав всего две победы.
Министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев поставил задачу перед «Енисеем», который в первые в истории выступает в РПЛ.
«Задача, которая ставилась на сезон, - остаться в премьер-лиге, ее никто не отменял», - цитирует Алексеева ТАСС.
Отвечая на вопрос о доверии к главному тренеру клуба Дмитрию Аленичеву, министр спорта региона ответил, «что есть определенное количество игр, где нужно работать на стопроцентный результат».