Зе Луиш опроверг слухи об уходе из «Спартака»: Мы с Адриано еще не раз порадуем болельщиков голами

Футбол 24 января 2019 16:41 Источник: ФК «Спартак» Автор: Сметанникова Дарья

Нападающий «Спартака» Зе Луиш прокомментировал слухи о скором уходе из московской команды.

Ранее в СМИ сообщали, что форварды Зе Луиш и Луис Адриано покинут «Спартак» и переберутся в чемпионат Турции. Зе Луиш может оказаться в «Фенербахче», а Адриано – в «Галатасарае».

«Я сейчас в «Спартаке» — и все мои мысли о нем. Это правда. А подобные новости никак не влияют на мою работу. Мы с Луисом Адриано еще не раз порадуем красно-белых болельщиков голами, ведь именно для этого сейчас трудимся!», - приводит слова Зе Луиша пресс-служба «Спартака».

В текущем сезоне Зе Луиш провел за красно-белых 24 матча во всех турнирах, записав на свой счет 7 голов и 1 результативную передачу. Адриано принял участие в составе красно-белых в 20 играх во всех турнирах, забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи.