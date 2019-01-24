Зе Луиш опроверг слухи об уходе из «Спартака»: Мы с Адриано еще не раз порадуем болельщиков голами - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол24 января 2019 16:41Источник: ФК «Спартак»Автор: Сметанникова Дарья

Зе Луиш опроверг слухи об уходе из «Спартака»: Мы с Адриано еще не раз порадуем болельщиков голами

Нападающий «Спартака» Зе Луиш прокомментировал слухи о скором уходе из московской команды.

Ранее в СМИ сообщали, что форварды Зе Луиш и Луис Адриано покинут «Спартак» и переберутся в чемпионат Турции. Зе Луиш может оказаться в «Фенербахче», а Адриано – в «Галатасарае».

«Я сейчас в «Спартаке» — и все мои мысли о нем. Это правда. А подобные новости никак не влияют на мою работу. Мы с Луисом Адриано еще не раз порадуем красно-белых болельщиков голами, ведь именно для этого сейчас трудимся!», - приводит слова Зе Луиша пресс-служба «Спартака».

В текущем сезоне Зе Луиш провел за красно-белых 24 матча во всех турнирах, записав на свой счет 7 голов и 1 результативную передачу. Адриано принял участие в составе красно-белых в 20 играх во всех турнирах, забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи.

#зе луиш#адриано луис#фк спартак#рпл#Футбол-Россия#Возможные трансферы#фк фенербахче#фк галатасарай#чемпионат турции по футболу
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта