Станислав Черчесов: Мой «Терек» в этом розыгрыше РПЛ мог бы претендовать на тройку призеров

Футбол 24 января 2019 17:25 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал уровень российской премьер-лиги в текущем сезоне.

«Недавно мы с коллегой как раз вспоминали период в «Ахмате», тогда еще «Тереке». Сезон, когда нам всего очка не хватило, чтобы попасть в Лигу Европы. И тогда у «Зенита» были Халк, Витсель, Гарай, у «Анжи» — Это’О, Роберто Карлос и Ко, у «Динамо» — Кураньи и Ко, у «Рубина» — Еременко, М’Вила, Рондон, у «Спартака» и «Локомотива» тоже хорошие составы.

А теперь посмотрите нынешние составы. Конечно, разница чувствуется. Тот «Терек» в чемпионате России-18/19 мог бы и на тройку призеров претендовать! Но зато места в составе освобождаются. В том числе для русских игроков. Это плюс для сборной России», - цитирует Черчесова Sport24.ru.