Ван Бронкхорст покинет пост главного тренера «Фейеноорда» по окончании сезона

Футбол 24 января 2019 17:26 Источник: ФК «Фейеноорд» Автор: Спирин Дмитрий

43-летний специалист уже объявил о своем решении руководству клуба. Сообщается, что решение связано с новым вызовом в тренерской карьере голландца.

«В этом сезоне нам еще много за что можно побороться. Мы должны обеспечить себе участие в еврокубках – через чемпионат или Кубок.

Я размышлял о том, хочу ли я продолжать работу с «Фейеноордом» после этого сезона. Это было тяжелое решение, потому что «Фейеноорд» – это моя любовь.

Тем не менее по ходу своей карьеры я всегда следовал зову сердца, а сердце подсказало мне, что делать этого не стоит. Все и так здорово», – сказал ван Бронкхорст.