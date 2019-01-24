Ван Бронкхорст покинет пост главного тренера «Фейеноорда» по окончании сезона - Советский спорт
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Футбол24 января 2019 17:26Источник: ФК «Фейеноорд»Автор: Спирин Дмитрий

Ван Бронкхорст покинет пост главного тренера «Фейеноорда» по окончании сезона

43-летний специалист уже объявил о своем решении руководству клуба. Сообщается, что решение связано с новым вызовом в тренерской карьере голландца.

«В этом сезоне нам еще много за что можно побороться. Мы должны обеспечить себе участие в еврокубках – через чемпионат или Кубок.

Я размышлял о том, хочу ли я продолжать работу с «Фейеноордом» после этого сезона. Это было тяжелое решение, потому что «Фейеноорд» – это моя любовь.

Тем не менее по ходу своей карьеры я всегда следовал зову сердца, а сердце подсказало мне, что делать этого не стоит. Все и так здорово», – сказал ван Бронкхорст.

#ван бронкхорст джованни#фк фейеноорд#чемпионат голландии по футболу
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