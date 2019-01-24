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Футбол24 января 2019 19:48Источник: Get French Football News

Анри отстранил часть первой команды

Главный тренер «Монако» Тьерри Анри отстранил часть первой команды, сообщает Get French Football News.

По информации издания, француз отстранил настолько много футболистов, что не смог назвать их поименно.

«Монако» после 21-го тура лиги 1 занимает 19-е место в турнирной таблице, имея в активе 17 очков. Также подопечные Анри в 1/16 финала Кубка Франции уступили команде второго по силе дивизиона страны «Метцу» (1:3).

Напомним, сегодня в СМИ появилась информация о том, в ближайшее время монегаски объявят о возвращении Леонардо Жардима на пост главного тренера команды.

#лига 1#фк монако#анри тьерри
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