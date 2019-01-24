Анри отстранен от работы в «Монако» и ждет окончательного решения

Футбол 24 января 2019 22:06 Источник: ФК «Монако»

Руководство «Монако» приостановило деятельность Тьерри Анри в качестве главного тренера первой команды.

«Тьерри Анри ждет окончательного решения. Франк Пасси будет руководить тренировочным процессом в пятницу», – говорится на официальном сайте «Монако».

Анри возглавил «Монако» 13 октября 2018 года. Под его руководством монегаски добились пяти побед, четырежды сыграли вничью и потерпели 11 поражений.

Ранее стало известно, что Анри отстранил от работы часть первой команды. Француз отстранил настолько много футболистов, что не смог назвать их поименно.

«Монако» после 21-го тура лиги 1 занимает 19-е место в турнирной таблице, имея в активе 17 очков. Также подопечные Анри в 1/16 финала Кубка Франции уступили команде второго по силе дивизиона страны «Метцу» (1:3).

Напомним, сегодня в СМИ появилась информация о том, в ближайшее время монегаски объявят о возвращении Леонардо Жардима на пост главного тренера команды.