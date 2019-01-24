Соперник «Зенита» по ЛЕ «Фенербахче» вылетел из Кубка Турции, Нойштедтер отыграл 90 минут

Футбол 24 января 2019 22:54 Источник: «Советский спорт»

В ответном матче 1/8 финала Кубка Турции «Фенербахче» на своем поле уступил «Умраниеспору» – 0:1.

У победителей встречи единственный мяч на 89-й минуте забил бразильский нападающий Леандриньо.

Стоит отметить, что хозяева поля доигрывали матч в меньшинстве – на 67-й минуте красную карточку получил Мартин Шкртел.

Добавим, что в составе желто-темно-синих все 90 минут на поле провели защитник сборной России Роман Нойштедтер и экс-капитан московского «Динамо» Матье Вальбуэна.

Первая игра противостояния также завершилась победой «Умраниеспора» с минимальным счетом – 1:0. Таким образом, команда из второго по силе дивизиона Турции по сумме двух игр (2:0) вышла в четвертьфинал турнира.

Напомним, «Фенербахче» сыграет с «Зенитом» в 1/16 финала Лиги Европы. Первая игра противостояния состоится 12 февраля в Стамбуле, ответная – 21 февраля в Санкт-Петербурге.