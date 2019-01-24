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Футбол24 января 2019 23:19Источник: ФК «Зенит»

Бранислав Иванович: Отпуск? Никуда не спешил, но все успел

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович рассказал о том, как провел отпуск.

– С каким настроением вышли из отпуска?
– После каникул всегда тяжело начинать работать, но уже прошло несколько тренировок, так что все в порядке.

– Вы приехали на сборы чуть позже остальных. Тяжело догонять команду?
– Нет. У меня получилось всего на два-три занятия меньше, чем у остальных, так что догонять никого не надо. Сейчас закладывается база, и очень важно обойтись без травм. А когда будем готовиться непосредственно к чемпионату — все окажется по-другому.

– Как провели отпуск?
– Очень хорошо! Отдохнул, побыл с семьей. Никуда не спешил, но все успел (смеется).

– Миха Мевля опубликовал фотографию из Дубая, где вместе вы, он и Юрий Жирков.
– Вы внимательно следите за всеми (смеется). На самом деле, мы отдыхали по отдельности, но встретились в Дубае. Получилось красиво и хорошо.

– Как и в прошлом году вы вернулись из отпуска с бородой. Новая примета?
– Снова батарейки для бритвы забыл и пока не нашел. Завтра-послезавтра куплю и побреюсь, – приводит слова Ивановича официальный сайт «Зенита».

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