Юрий Семин: В футболе – все молодые! В том числе и я

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о том, как прошли первые десять дней на сборе в Катаре.
– На сборах команда тренируется в двухразовом режиме – исключения составляют лишь день матча и следующий день. Между тренировками – работа в зале, процедуры, физиотерапевты и массаж. Футболисты приехали в рабочем состоянии. Молодцы – программу, которую мы дали им в отпуск для поддержания кондиций, выполнили. Лишнего веса практически ни у кого нет, все плюс-минус в норме. Кверквелия? Ну разве что совсем чуть-чуть! Это нормальное явление.
– Сколько нужно времени, чтобы привести команду к единой и хорошей форме?
– Времени, что нам выделено до возобновления чемпионата, вполне достаточно. Около месяца нужно для формирования хорошего функционального состояния, потом оно улучшается за счет игр.
– Первый сбор – это в большей степени работа над «физикой»?
– Сейчас у нас идет комплексная работа. В первую очередь делаем акцент на том, чтобы игроки не получили мышечных травм. В такой период опасно перенагружать футболистов, нужно тщательно следить за каждой мелочью.
– В чем отличие первого сбора от последующих?
– Второй и третий сбор больше посвящены тактическому направлению – конечно, это не исключает и физическую подготовку. Будет вырисовываться и стартовый состав, и построение игры.
– Какое впечатление производят молодые игроки?
– В футболе – все молодые! В том числе и я. Если ты считаешь себя старым, то в футболе тебе делать нечего (смеется).
– Тогда назовем это «свежей кровью». Иван Лапшов, Даниил Куликов, Алексей Миронов, Виталий Сычев…
– Хорошо, что дали почти всем ребятам шанс в матче с «Зенитом». Они играли, проявляли себя, причем против такого серьезного соперника. Ребята оставляют приятное впечатление и будут получать свои шансы. Но все зависит от них самих: им надо работать и выдерживать конкуренцию, как в свое время с этим справлялись Измайлов, Билялетдинов, Маминов, Пашинин.
Искусственно вводить футболиста в основной состав, только потому что он молодой – неправильно и с точки зрения результата, и с точки зрения прогресса. Место на футбольном поле нужно завоевать.
Независимо от того, как пройдут следующие матчи и остаток сбора – мы всегда привлекали и будем привлекать группу молодых игроков, – приводит слова тренера официальный сайт железнодорожников.