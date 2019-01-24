Юрий Семин: В футболе – все молодые! В том числе и я

Футбол 24 января 2019 23:35 Источник: ФК «Локомотив» Автор: Абушкин Руслан

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о том, как прошли первые десять дней на сборе в Катаре.

– На сборах команда тренируется в двухразовом режиме – исключения составляют лишь день матча и следующий день. Между тренировками – работа в зале, процедуры, физиотерапевты и массаж. Футболисты приехали в рабочем состоянии. Молодцы – программу, которую мы дали им в отпуск для поддержания кондиций, выполнили. Лишнего веса практически ни у кого нет, все плюс-минус в норме. Кверквелия? Ну разве что совсем чуть-чуть! Это нормальное явление.

– Сколько нужно времени, чтобы привести команду к единой и хорошей форме?

– Времени, что нам выделено до возобновления чемпионата, вполне достаточно. Около месяца нужно для формирования хорошего функционального состояния, потом оно улучшается за счет игр.

– Первый сбор – это в большей степени работа над «физикой»?

– Сейчас у нас идет комплексная работа. В первую очередь делаем акцент на том, чтобы игроки не получили мышечных травм. В такой период опасно перенагружать футболистов, нужно тщательно следить за каждой мелочью.

– В чем отличие первого сбора от последующих?

– Второй и третий сбор больше посвящены тактическому направлению – конечно, это не исключает и физическую подготовку. Будет вырисовываться и стартовый состав, и построение игры.

– Какое впечатление производят молодые игроки?

– В футболе – все молодые! В том числе и я. Если ты считаешь себя старым, то в футболе тебе делать нечего (смеется).

– Тогда назовем это «свежей кровью». Иван Лапшов, Даниил Куликов, Алексей Миронов, Виталий Сычев…

– Хорошо, что дали почти всем ребятам шанс в матче с «Зенитом». Они играли, проявляли себя, причем против такого серьезного соперника. Ребята оставляют приятное впечатление и будут получать свои шансы. Но все зависит от них самих: им надо работать и выдерживать конкуренцию, как в свое время с этим справлялись Измайлов, Билялетдинов, Маминов, Пашинин.

Искусственно вводить футболиста в основной состав, только потому что он молодой – неправильно и с точки зрения результата, и с точки зрения прогресса. Место на футбольном поле нужно завоевать.

Независимо от того, как пройдут следующие матчи и остаток сбора – мы всегда привлекали и будем привлекать группу молодых игроков, – приводит слова тренера официальный сайт железнодорожников.