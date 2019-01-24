Бранислав Иванович: «Фенербахче» – серьезная команда, первая же встреча в Стамбуле будет особенной

Футбол 24 января 2019 23:45 Источник: ФК «Зенит»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович – о предстоящем противостоянии в 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче».

– Вы видите какой-то выход из этой ситуации с длинной зимней паузой?

– Ее надо принять и все (улыбается). Адаптироваться и привыкнуть. И чем быстрее, тем лучше. Условия ведь для всех команд одинаковые. Слава Богу, что у нас есть Лига Европы, и уже в феврале мы можем раньше многих сыграть настоящий матч во второй части сезона. И еще лучше подготовить себя к чемпионату.

– Вы упомянули о Лиге Европы. Что скажете о ближайшем сопернике?

– «Фенербахче» – серьезная команда. Результаты у них, правда, сейчас очень плохие, но турки наверняка очень ждут матчей с нами. Эти игры могут перевернуть для них в лучшую сторону весь сезон, поэтому первая же встреча в Стамбуле будет особенной. Но и мы себя серьезно к ней готовим. Она окажется важной, однако еще не решающей, ведь еще есть ответная игра дома. А главной целью «Зенита» в этом году должно быть чемпионство.

– Все говорят что на турецких стадионах играть очень тяжело. Скажите как человек, выступавший в Сербии, игравший за сборную против Хорватии, – насколько такие вещи могут влиять на результат?

– Домашние встречи для игроков турецких команд – это самая большая мотивация. Если они начинают игру хорошо, чувствуют соперника, то шансов у последних оказывается немного. Мы должны быть к этому готовы. Тем более в «Зените» много футболистов, кто уже не раз поиграл на стадионах с хорошей атмосферой. Кстати, в той же Турции могут начать освистывать своих игроков, если что-то идет не так. Можно постараться это использовать, чтобы повернуть ситуацию чужого поля в свою пользу.