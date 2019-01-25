Бранислав Иванович: Всегда есть что сказать Семину, он Фергюссон российского футбола

Футбол 25 января 2019 01:35 Источник: ФК «Зенит»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович назвал главного тренера «Локомотива» Юрия Семина Алексом Фергюссоном российского футбола.

– Перед игрой с «Локомотивом» вы очень тепло пообщались с Юрием Семиным, хотя когда играли за московский клуб, он его не тренировал.

– Мы все равно тогда пересеклись в «Локо» – Семин в то время был спортивным директором. Юрию Палычу мне всегда есть что сказать – у меня к нему очень хорошее отношение! Мое мнение: Семин — это Алекс Фергюссон российского футбола.

– Не так давно в Лиге Европы «Зенит» обыграл по сумме двух матчей норвежский «Мольде», а теперь его бывший главный тренер Сульшер успешно руководит «МЮ». Как вам такой поворот?

– У «МЮ» очень серьезная команда. Сульшер в ней кое-что поменял, но они и еще могут добавить. Когда мы играли с «Мольде», было видно, что это тренер, который доверяет молодым игрокам, любит атакующий футбол и умеет привить его своей команде. Еще подметил, что против нас «Мольде» играл очень организованно, – приводит слова Ивановича официальный сайт «Зенита».