Борис Игнатьев: «Локо» показывает наилучшую готовность среди всех участников турнира Катара - Советский спорт
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Футбол25 января 2019 07:25Источник: «Известия»Автор: Гичунцев Артур

Борис Игнатьев: «Локо» показывает наилучшую готовность среди всех участников турнира Катара

По итогам первой части сезона подопечные Юрия Семина заняли 5-е место в таблице РПЛ.

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от встречи «Локомотива и «Ростова» на товарищеском турнире в Катаре.

«Локомотив» показывает наилучшую готовность среди всех участников турнира. Очень понравилась командная игра москвичей. Хочется, чтобы они сохранили такой уровень и продолжили так выступать и в чемпионате страны.

«Ростов» же очень неплохо обороняется, но не так уверенно чувствует себя в атаке. Посмотрим, удастся ли «железнодорожникам» взломать крепкую защиту дончан. А вообще те игры, которые уже прошли, получились весьма интересными и доказали полезность и необходимость проведения таких турниров», – цитируют Игнатьева «Известия».

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