Борис Игнатьев: «Локо» показывает наилучшую готовность среди всех участников турнира Катара

Футбол 25 января 2019 07:25 Источник: «Известия» Автор: Гичунцев Артур

По итогам первой части сезона подопечные Юрия Семина заняли 5-е место в таблице РПЛ.

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от встречи «Локомотива и «Ростова» на товарищеском турнире в Катаре.

«Локомотив» показывает наилучшую готовность среди всех участников турнира. Очень понравилась командная игра москвичей. Хочется, чтобы они сохранили такой уровень и продолжили так выступать и в чемпионате страны.

«Ростов» же очень неплохо обороняется, но не так уверенно чувствует себя в атаке. Посмотрим, удастся ли «железнодорожникам» взломать крепкую защиту дончан. А вообще те игры, которые уже прошли, получились весьма интересными и доказали полезность и необходимость проведения таких турниров», – цитируют Игнатьева «Известия».