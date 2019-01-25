Маурицио Сарри: Я не нападал на своих игроков, а лишь указал на проблемы

Футбол 25 января 2019 09:07 Источник: ФК «Челси» Автор: Гичунцев Артур

Ранее итальянец заявил, что Эден Азар не является лидером команды.

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри пообщался с клубной пресс-службой после матча с "Тоттенхэмом" в 1/2 финала Кубка лиги (2:1, 4:2 – в серии пенальти).

«Думаю, сегодня мы достойно отреагировали на проигрыш «Арсеналу». Я не нападал на своих игроков, а лишь указал на то, что у нас есть проблемы. Я доволен нашей реакцией на поражение, но продолжаю настаивать на том, что нам необходимо сохранять такой уровень на постоянной основе. Сегодня мы провели отличный матч.

Нам предстоит тяжелый финал, но сегодня мы показали очень хорошую игру. Если бы нам не удалось победить по пенальти, я все равно был бы доволен нашей игрой.

В трех-четырех последних матчах мы сталкивались с определенными проблемами, которые в первую очередь были связаны с мотивацией. Наши игроки перестали получать удовольствие от игры. Сегодняшняя игра и результат помогут нам вернуть должный настрой, что крайне важно.

Противостояние с «Тоттенхэмом» нужно рассматривать в контексте 180 минут. По итогам двух матчей мы оказались сильнее по праву. Сегодня мы заслужили победу без серии пенальти», – сказал итальянец.

В финале Кубка лиги "Челси" сыграет против "Манчестер Сити".