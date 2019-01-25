«Севилья» рассматривает вариант трансфера Марсьяля

Футбол 25 января 2019 09:38 Источник: ESPN Автор: Липкин Антон

Контракт француза с «Манчестер Юнайтед» истекает летом этого года.

«Севилья» после неудачной попытки заполучить форварда «Челси» Альваро Морату переключилась на вариант с трансфером полузащитника «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля, сообщает ESPN.

Испанский клуб давно проявляет интерес к 23-летнему французу, и не исключено, что до закрытия зимнего трансферного окна постарается договориться с игроком и манкунианцами.

При этом после назначения Оле-Гуннара Сульшера временным тренером «Манчестер Юнайтед» игровое время Марсьяля заметно увеличилось, так как он стал стабильно выходить в стартовом составе.

В этой связи повышаются шансы на то, что клуб договориться с полузащитником о продлении контракта, который истекает летом этого года. Тем более, сам Марсьяль готов остаться в Манчестере.

Напомним, Марсьяль перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Монако» в августе 2015 года. В 160 матчах за команду на его счету 45 голов и 27 результативных передач.