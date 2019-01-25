В Бразилии состоялась жеребьевка Кубка Америки

Футбол 25 января 2019 09:56 Автор: Липкин Антон

Турнир пройдет с 14 июня по 7 июля 2019 года.

В Рио-де-Жанейро прошла жеребьевка группового этапа Кубка Америки, который пройдет летом этого года.

Напомним, в турнире примут участие десять сборных из Южной Америки, а также две приглашенные команды – Катар и Япония.

Жеребьевка Кубка Америки:

Группа A: Бразилия, Боливия, Венесуэла, Перу;

Группа B: Аргентина, Колумбия, Парагвай, Катар;

Группа C: Уругвай, Эквадор, Япония, Чили.

Estos son los resultados para el choque de los verdaderos titanes. ¡Que el mundo sienta la vibración sudamericana ¡Así se jugará la CONMEBOL Copa América Brasil 2019! #CopaAmerica2019 pic.twitter.com/Wa65qhHBxL — Copa América (@CopaAmerica) January 24, 2019

В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также две из трех, занявших третьи места.

Турнир пройдет с 14 июня по 7 июля в пяти городах Бразилии: Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу (две арены), Белу-Оризонти, Порту-Алегри и Сальвадоре.

Матчем открытия станет игра Бразилия – Боливия на стадионе «Морумби».