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Футбол25 января 2019 09:56Автор: Липкин Антон

В Бразилии состоялась жеребьевка Кубка Америки

Турнир пройдет с 14 июня по 7 июля 2019 года.

В Рио-де-Жанейро прошла жеребьевка группового этапа Кубка Америки, который пройдет летом этого года.

Напомним, в турнире примут участие десять сборных из Южной Америки, а также две приглашенные команды – Катар и Япония.

Жеребьевка Кубка Америки:

Группа A: Бразилия, Боливия, Венесуэла, Перу;
Группа B: Аргентина, Колумбия, Парагвай, Катар;
Группа C: Уругвай, Эквадор, Япония, Чили.

В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также две из трех, занявших третьи места.

Турнир пройдет с 14 июня по 7 июля в пяти городах Бразилии: Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу (две арены), Белу-Оризонти, Порту-Алегри и Сальвадоре.

Матчем открытия станет игра Бразилия – Боливия на стадионе «Морумби».

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