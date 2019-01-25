Эрик Штоффельсхаус: При должной поддержке полузащиты Смолов – это суперфорвард

В текущем сезоне 28-летний игрок провел 16 матчей, забил 4 гола и отдал 2 голевых паса.
Бывший спортивный директор московского «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус оценил уровень российского нападающего Федора Смолова.
«Считаю ли адекватной оценкой Смолова его включение в число кандидатов на переход в «Реал»? Этот вопрос лучше задать представителям клуба из Мадрида. Мы можем рассуждать только теоретически.
Известно, что во всем мире в большой цене нападающие, которые много забивают. Смолов невероятно опасен в чужой штрафной, при должной поддержке полузащиты это суперфорвард. От него за версту разит настоящим нападающим.
Посмотрите статистику Фёдора за последние два сезона, и вы поймёте, что интересен он может быть очень многим клубам. Однако входит ли в это число «Реал»? Понятия не имею», – цитирует Штоффельсхауса «Спорт день за днём».